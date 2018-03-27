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أخبار البلد

فرق الكشافة بالجيزة تشارك احتفالات المواطنين أمام لجان الهرم.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:47 م
صدى البلد
كريم عاطف – احمد شريف - عمرو سيد
حرصت مجموعة من الكشافة بنادى الجيزة بالتواجد أمام اللجان الانتخابية بشارع الهرم لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية مصطحبة مجموعة من أطفال الفريق معها.

كما ارتدى الطلاب الزي الموحد للكشافة حاملين الأعلام المصرية مرددين هتافات "تحيا مصر انزل شارك" وسط أجواء احتفالية من قبل المتوافدين على المقار الانتخابية.

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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