تارت عجوة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل تارت عجوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
المقادير
2 كوب دقيق
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب زبدة
2 بيضة
فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
رشة ملح
الوجه
نصف كيلو عجوة
نصف كوب قشطة بلدي
ربع كوب سمنة
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
سمسم محمص
طريقة التحضير
* يضرب فى العجان السمنة والسكر
* يضاف البيض والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والملح
* يقلب الخليط حتى الحصول
* يخلط على النار العجوة والقشطة والسمنة
* يمكن إضافة القرفة
* يفرد الخليط بين ورقتى زبدة
* تفرد العجينة فى قاع وجوانب صينية تارت
* يضاف خليط العجوة على الوجه
* يخلط جزء من العجينة مع السمسم وتفرد العجينة بالنشابة وتقطع بالأشكال ترص على وجه التارت
* يوضع فى الفرن حتى تمام النضج