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تارت عجوة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل تارت عجوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير
2 كوب دقيق 
نصف كوب سكر بودرة 
نصف كوب زبدة 
2 بيضة 
فانيليا 
ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
رشة ملح 
الوجه 
نصف كيلو عجوة 
نصف كوب قشطة بلدي 
ربع كوب سمنة 
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
سمسم محمص 

طريقة التحضير
* يضرب فى العجان السمنة والسكر 
* يضاف البيض والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والملح 
* يقلب الخليط حتى الحصول 
* يخلط على النار العجوة والقشطة والسمنة 
* يمكن إضافة القرفة 
* يفرد الخليط بين ورقتى زبدة 
* تفرد العجينة فى قاع وجوانب صينية تارت 
* يضاف خليط العجوة على الوجه 
* يخلط جزء من العجينة مع السمسم وتفرد العجينة بالنشابة وتقطع بالأشكال ترص على وجه التارت 
* يوضع فى الفرن حتى تمام النضج 

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