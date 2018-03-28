تارت عجوة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

نقدم لكم طريقة عمل تارت عجوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.





المقادير

2 كوب دقيق

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة

2 بيضة

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

الوجه

نصف كيلو عجوة

نصف كوب قشطة بلدي

ربع كوب سمنة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

سمسم محمص





طريقة التحضير

* يضرب فى العجان السمنة والسكر

* يضاف البيض والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والملح

* يقلب الخليط حتى الحصول

* يخلط على النار العجوة والقشطة والسمنة

* يمكن إضافة القرفة

* يفرد الخليط بين ورقتى زبدة

* تفرد العجينة فى قاع وجوانب صينية تارت

* يضاف خليط العجوة على الوجه

* يخلط جزء من العجينة مع السمسم وتفرد العجينة بالنشابة وتقطع بالأشكال ترص على وجه التارت

* يوضع فى الفرن حتى تمام النضج