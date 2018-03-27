نادية عمارة: تلوين شعر الحاجبين من أفعال الصحابيات.. فيديو

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن رسم التاتو، بصورة يسهل إزالته بعدها، لا حرج فيه شرعا.



وأضافت "عمارة"، في لقائها على فضائية "أون"، ردا على سؤال "ما حكم رسم التاتو"، أن الرسم على الجسد إذا كان مما لا يسهل إزالته من الجسم فإنه لا يجوز شرعا حتى لا يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.



وأشارت إلى أن الصحابيات كن يفعلن ما يسمى بالوسمة، وهو تلوين شعر الحاجبين حتى يكون ثقيلا في الرؤية، وهذا من الزينة المباحة شرعا.



