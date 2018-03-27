تفاصيل حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي.. صور

شهد حفل افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، العديد من الفقرات المهمة.



وحازت فقرات حفل الافتتاح على إعجاب الجميع، وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، وبعدها بدأت الفقرات من خلال عرض مميز لفريق باليه النادي الأهلي، الذي قدم عرضًا راقيًا ومميزًا للغاية، وتم خلاله استعراض شعار البطولة.



وتلى ذلك فقرة «Fire Show» على أنغام الموسيقى وأضواء الليزر، التي أثارت تجاوب الفرق المشاركة بالبطولة، والتي تواجدت في مدرجات الصالة لحضور حفل الافتتاح.



وعقب نهاية الفقرة، بدأت فقرة أخرى بعزف مقطوعات موسيقية لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجميع، قبل أن تبدأ الفقرة الرئيسية بتواجد الفنان محمود العسيلي على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وتوجيه التحية للجماهير، معربًا عن سعادته بالتواجد داخل النادي الأهلي، ومؤكدا على أنه شرف كبير له أن يقوم بإحياء بطولة إفريقيا العريقة.



وبعد أن قام العسيلي بتقديم عدد من أشهر أغنياته مع تفاعل الأفارقة والجماهير، حرص على ختام فقرته بأغنية عن تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، قبل أن ينهي فقرته.



وفي الختام، افتتح العامري فاروق، نائب رئيس النادي، البطولة نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك في حضور محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية للطائرة للرجال، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخالد مرتجي وطارق قديل ومهند مجدي ومحمد سراج، أعضاء مجلس إدارة الأهلي.. ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، ود. عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ومنير بن سليمان نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وخالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.