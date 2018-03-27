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أخبار العالم

إيران مهددة بالحرمان من المشاركة في كأس العالم

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:49 م
المنتخب الإيراني
المنتخب الإيراني لكرة القدم
قسم الخارجي

واجه المنتخب الإيراني 17 من مارس الجاري، منتخب سيراليون التي توقف النشاط الكروي بها منذ عام 2016 بسبب الفقر المالي وتفشي الإيبولا، في مباراة ودية لاقت العديد من الانتقادات.

وبحسب ما ذكره موقع "إيران واير" الإيراني، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" لإلغاء إقامة تلك المباراة، بسبب ثبوت ارتكاب النظام الحاكم في سيراليون لمخالفة التدخل السياسي في اللعبة، فضلا عن إقالة "إيشا جوهانسن" رئيسة اتحاد كرة القدم في سيراليون.


أضاف الموقع أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، ومهدي تاج رئيس اتحاد الكرة الإيراني، اصرا على خوض تلك المباراة على الرغم من تعليمات الفيفا.

الأمر الذي أدى إلى أعلان الفيفا أنه بصدد التحقيق في قضية تواطؤ إيران وسيراليون، والذي قد يحرم إيران من خوض فعاليات كأس العالم روسيا 2018، الذي من المقرر أن تشارك إيران في منافساته بعد تأهلها من خلال التصفيات الآسيوية.

يذكر أن المنتخب الإيراني واجه اليوم المنتخب الجزائري في مبارة ودية في إطار استعدادات إيران لكأس العالم، وفاز المنتخب الإيراني بهدفين مفابل هدف، ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي في الـ28 من مايو القادم.


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