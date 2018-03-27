إقبال كثيف للناخبين بلجان قرية نكلا العنب مسقط رأس وزير التموين.. صور

شهدت لجنتي مدرسة الشهيد محمد محمود حربي بقرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود مسقط رأس المرحوم الدكتور أحمد الجويلى وزير التموين السابق بمحافظة البحيرة، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2018.



ومن جانبهم أكد القضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية بالمدرسة، أن الإقبال في اليوم الثاني شهد تزايد خاصة في الساعات الاخيرة، مشيدين بحرص الناخبين على التوافد للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي.



وأضافوا أن العملية الانتخابية تسير بكل بسهولة وفق صحيح القانون، مؤكدين أن القضاة بكافة الهيئات القضائية على قلب رجل واحد للقيام بمهامهم الدستورية وواجباتهم تجاه الوطن والشعب.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من أمس الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.