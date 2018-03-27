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«بكري»: تصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي يلفت أنظار العالم.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:46 م
النائب مصطفى بكرى
النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب
حازم عمرو
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن من يقرأ تاريخ الشعب المصري يعلم ان هذا الشعب قادر على تحدي الأزمات والمشكلات، التي تحاول أن تعترض سبيله.

وأضاف "بكري" خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية جيهان منصور، أن اقبال المواطنين في الإسكندرية يؤكد هذا التحدي وأن العملية الارهابية التي تمت في الإسكندرية جعلت روح التحدى أكثر، وأكد أن المواطن في الاسكندرية أثبت للجماعات الإرهابية أنه قادر على التحدي.

وأشار "بكري" إلى أن تصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي يلفت أنظار العالم وأكد أن المرأة المصرية هى القاطرة التي تخرج في الوقت الذي تحتاجه الدولة.

أكد "بكرى" أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع اليوم أكثر من أمس، ان الجميع يعلم الدور الذي تحتاجه الدولة من المواطن الشريف، الشعب المصري يعلم حقوقه ويعلم المخاطر التي تواجهه.

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