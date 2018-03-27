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أحمد عبدالله: مدن البحر الأحمر تشهد «تظاهرة احتفالية » بالانتخابات الرئاسية .. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:00 م
أحمد عبدالله
أحمد عبدالله
هاني حسين
قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة لم تتلق أي شكوى من الناخبين، كدليل على انتظام سير العملية الانتخابية وتعاون الناخبين مع قوات التأمين.

وأضاف " عبدالله " في تصريحاته مع الإعلامي عمرو عبد الحميد خلال تغطية قناة " تن " للانتخابات الرئاسية، أن كافة مدن البحر الأحمر شهدت تظاهرة احتفالية بالغناء والفرق الموسيقية، وبرزت مشاركة الأطفال في الإنتخابات بالغناء احتفاء بالعرس الديمقراطي.

وتابع قائلا:" المشاركة في العملية الانتخابية حق يكفله الدستور للمواطن المصري".

وأكد أن غرفة العمليات في المحافظة يقع عليها عبء التنسيق وتهيئة أنسب الظروف للقضاة والمواطنين في العملية الانتخابية، بالتنسيق مع غرفة عمليات الصحة والقوات المسلحة والتربية والتعليم وكافة الجهات المعنية .

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