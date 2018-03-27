طفل من ذوي الاحتياجات يصر على النزول للانتخابات.. فيديو وصور

حرص أحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة على الحضور للجنة الانتخابات بالإسكندرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ووجه رسالة حب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي قال فيها "بحبك يا سيسى".



كانت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الناخبين، وخاصة من السيدات قبل ساعة من انتهاء موعد التصويت فى اليوم الثانى، حيث كانت قد شهدت الساعات الماضية، طوابير امتدت عشرات المرات انتظارا للوصول لصندوق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسية .



قامت سيدات الإسكندرية بالخروج فى مظاهرات والتوجهات للجان الانتخابية التصويت فى الانتخابات فى احتفالية فى حب مصر بالأعلام، والتقاط الصور التذكارية أمام اللجان.



كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أصدر توجيهات لكافة المسئولين بتسهيل كافة الإجراءات للناخبين ، وحل الشكاوى الواردة بخصوص العملية الانتخابية في الحال.



ووجه المحافظ الشكر لرجال النجدة لسرعة استجابتهم للشكوى واتصالهم على الفور بقسم شرطة كرموز وتوفير سيارة إسعاف ونقل مواطنة للجنتها، كما وجه الشكر للقاضي المشرف على اللجنة لتسهيل إجراء الانتخاب للناخبة، والتحرك فورا لسيارة الإسعاف خارج اللجنة بمصاحبة الموظفين المختصين لتسجيل البيانات وتسهيل إدلائها بصوتها بسهولة ويسر .





كانت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية قد شهدت إقبالا جيد من قبل الناخبين فى اليوم الأول والثانى منذ بدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى نهايتها، حيث انتظم الناخبون فى طوابير امتدت عشرات المرات اما اللجان قبل بدء عملية التصويت انتظارا لبدء التصويت والتى شهدت إقبالا متزايدا خاصة من كبار السن والسيدات .



قامت قوات الأمن بتخصيص ممر خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن تسهيلا عليهم أثناء مشاركتهم فى عملية التصويت، كما وفرت كرسى متحرك لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة لمقار لجانهم للمشاركة فى عملية التصويت ، وشهدت اللجنة الانتخابية المنعقدة بمدرسة الإسكندرية الثانوية بنات بمحطة الرمل التى تضم اللجان الفرعية رقم ١٠ و ١١ إقبالا كبيرا من قبل الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة.





وتضم محافظة الإسكندرية، عدد 18 لجنة عامة ، 681 لجنة فرعية و 407 مركز انتخابى، بإجمالي ناخبين بالمحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا .



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .

