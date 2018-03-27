محافظ الإسكندرية يحث الشباب على الإدلاء بأصواتهم: «صوتكم يساهم في استقرار مصر»..صور

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم عددا من اللجان الانتخابية بمنطقة محرم بك، وذلك للاطمئنان على مدى سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان والمقرات للوقوف على أي معوقات وتقديم الحلول الفورية لانتظام العملية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.



وشملت جولة المحافظ تفقد عدة لجان بمنطقة محرم بك، حيث تفقد لجنتي ٢٧ و ٢٨ بمدرسة الشهيد حسام السيد بهي، ولجنتي ١٥ و١٦ بمدرسة باحثة البادية الابتدائية، ولجنة ٢٦ بمدرسة الشهيد على خاطر الثانوية بنين، ولجنتي١ و٢ بمدرسة الشهيد النقيب عمر العراقي محمد نصار الابتدائية، ولجنة ١ بمدرسة الإمام على الابتدائية .



وحث "سلطان"، خلال جولته الشباب للإدلاء بأصواتهم ، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، قائلا "أنتم مستقبل مصر، وصوتكم يساهم في استقرارها"، واطمأن على سير العملية الانتخابية، مستفسرا من القضاة والمشرفين عن وجود أي متطلبات او تعرضهم لأي مشكلات، والتي أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات، ويسر العملية الانتخابية .



وعلى الصعيد ذاته أكد المحافظ على أن ممثلي كافة الجهات المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.