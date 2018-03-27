الحشد الشعبي العراقي يضبط ألف لغم أرضي ألماني الصنع بكركوك

عثرت قوات الحشد الشعبي العراقية، اليوم الثلاثاء، على مخبأ لتنظيم (داعش) الإرهابي ضبط بداخله 1000 لغم ألماني الصنع خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.



وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوة من اللواء الخامس عشر نفذت عملية أمنية في قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك تمكنت خلالها من العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر يضم 1000 لغم ألماني الصنع (فالمارا)، فضلًا عن أسلحة وذخائر مختلفة، موضحًا أن القوة تحفظت على الأسلحة والألغام.



يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من الأسلحة والذخائر التي خلفها تنظيم (داعش) في المناطق التي كان يسيطر عليها.