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أخبار البلد

شاهد.. فرحة المواطنين بشوارع القاهرة الجديدة قبل إغلاق باب التصويت

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:57 م
صدى البلد
عمت الفرحة أرجاء شوارع مدينة القاهرة الجديدة مع الساعات الأخيرة غلق باب التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وظل المتواجدين بشوارع المدينة يهتفون ويغنون ويرقصون على أنغام الأغاني الوطنية مع الأطفال حاملين أعلام مصر.

وشهد اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة إقبالا كبيرا من السيدات والشباب وكبار السن، حيث توافدوا منذ صباح اليوم مع فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات.

وقام الشباب بالتوجه مجموعات اللجان للإدلاء بصوتهم، واضعين أمامهم مصلحة الوطن.

فيما قام أهالي وأسر الشهداء أيضا بالتوجه لصناديق الاقتراع داعيا جميع أبناء الشعب بالاقتراع لتمكين الدولة من الأخذ بحق ابنائها الذين رحلوا دفاعا عنها.

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