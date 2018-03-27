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محافظات

محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:49 م
اللواء السيد نصر،
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية، في مدينة كفر الشيخ ومركزي الحامول وبيلا؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية في هذه اللجان، حيث قام بإهداء أعلام مصر لعدد من الأطفال في لفتة طيبة.

قال المحافظ لـ"صدى البلد"، إن الانتخابات الرئاسية أثبتت معدن وأصالة الشعب المصري وأنها أعطت رسالة واضحة للعالم كله، مشيرا إلى أن الحشود الانتخابية أمام اللجان الانتخابية هي بمثابة أفضل رد على أعداء الوطن وتمثل رصاصة في قلوبهم.
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور
محافظ كفر الشيخ: الحشود الانتخابية أفضل رد على أعداء الوطن.. صور

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