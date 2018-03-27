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أخبار العالم

مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" بكمين للحشد في كركوك بالعراق

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:48 م
الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
بغداد أ ش أ
أفاد مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غربي المحافظة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر قوله : "إن قوة من اللواء ٥٦ وبعملية استباقية ونوعية تمكنت من قتل ستة من (داعش) ضمن كمين محكم في قرية الحسينية التابعة لناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك".

وأضاف المصدر أنه تم استهداف عناصر التنظيم وفق معلومات استخباراتية دقيقة تم من خلالها صنع كمين لهذه المجموعة الإرهابية بالإضافة إلى هدم الوكر الذي كانوا يحتمون به.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تقوم بعمليات تمشيط بين فترة وأخرى للمناطق التي جرى تحريرها مؤخرًا بحثًا عن جيوب متناثرة لعناصر "داعش".

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