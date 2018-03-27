غرفة العمليات بالإسكندرية: لا وجود لأحداث غير طبيعية خلال سير العملية الانتخابية

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أن مستوى الإقبال والحضور للاقتراع كان جيدا على مستوى المحافظة، مؤكدة أن العملية الانتخابية على مستوى اللجان والمقار الانتخابية خلال يومها الثاني تسير بانتظام، ولا يوجد أي أعمال أو أحداث غير طبيعية مؤثرة على سير العملية الانتخابية.



وأشارت الغرفة إلي أنه أثناء سير العملية الانتخابية أصيب المستشار مصطفي عامر رئيس لجنة ديوان حي الجمرك رقم ١٥ بوعكة صحية تم علي آثارها نقله إلى مستشفى الأوقاف، وعلي الفور تم مخاطبة اللجنة العامة للإنتخابات ، وتم توفير بديل أخري علي وجه السرعة وهو المستشار صالح سليم، وأكدت غرفة العمليات بأن سير العملية الانتخابية لم يتأثر في تلك اللجنة اطلاقا، وكانت الأمور بها تسير بشكل جيد.



الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات الرئيسية انعقدت منذ الصباح الباكر بكامل أعضائها وبحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية ورئيس غرفة العمليات، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث تم المتابعة اللحظية لكافة أحوال العملية الإنتخابية.