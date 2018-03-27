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برلمان

«دعم مصر»: إقبال على لجان قنا قبل غلق باب التصويت

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:55 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
تواصل إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بمحافظة قنا، مع قرب إغلاق باب التصويت، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان قنا تزايدا ملحوظا في أعداد الناخبين في الفترة المسائية قبيل غلق باب التصويت.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

حصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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