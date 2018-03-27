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رياضة

الشوط الأول.. «بدلاء الفراعنة» يتأخرون بهدف أمام اليونان.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:55 م
مواجهة مصر واليونان
مواجهة مصر واليونان
نور عادل - عمرو ابوبكر
نجح منتخب اليونان في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه منتخب مصر بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي على استاد لاتس جران بسويسرا.

وبدأ منتخب اليونان المباراة بالضغط على خط وسط منتخب مصر الأول ساعيا في تسجيل هدف مبكر إلا أن الدفاعات كانت تفسد كل هجمة خطيرة.

وفي بداية المباراة احتسب الحكم خطأ لصالح منتخب مصر بعد تدخل اللاعب كالريس على اللاعب محمد مجدي قفشة بشكل قوي استلزمت الحكم أن يمنحه البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 4 حصل منتخب مصر على ركلة حرة غير مباشرة حولها الوافد الجديد على الفراعنة "قفشة" الي منطقة جزاء منتخب اليونان، إلا أن خط الدفاع تصدى لها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 5 استغل رمضان صبحي خطأ لاعبي وسط منتخب اليونان لينفرد بحارس المرمى، إلا أنه مررها لزميله مؤمن زكريا والذي أهدرها عن طريق تسديدها في جسد حارس المرمى.

وبعد الدقيقة الـ6 في تلك المباراة نجح منتخب مصر في السيطرة على مقاليد المباراة والتواجد بشكل فعال في وسط ملعب المنتخب اليوناني.

وفي الدقيقة 14 كاد محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر أن يخطئ عندما قفز ليمسك بكرة وكادت أن تسقط منه إلا أنه تدارك الخطأ سريعا.

وعقب الدقيقة 15 عاد منتخب اليونان للسيطرة على فعاليات اللقاء والضغط على دفاعات الفراعنة إلا أن خطوط الدفاع ووسط الملعب كانوا قادرين على صد جميع هجمات أبناء اليونان.

وحاول منتخب مصر العودة لمجريات المباراة وفي الدقيقة 21 استلم أحمد المحمدي كرة على جانب الملعب من زميله محمد النني، إلا أنه أخطأ في استلام الكرة.

وواصل منتخب اليونان سيطرته على فعاليات اللقاء، وذلك حتى نهاية النصف ساعة الأولى حتى استطاع تسجيل الهدف الأول من كرة عرضية سددها المهاجم في مرمى "عواد" بسهولة.

وعقب هدف اليونان لم يكن لمنتخب مصر أي رد فعل حيث ظل في مناطقه الدفاعية وكاد منتخب اليونان أن يضيف الهدف الثاني، إلا أن علي جبر وسعد سمير تصديا لكافة الكرات العرضية.

وكان منتخب مصر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد عواد.
الدفاع: عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أحمد المحمدي.
الوسط: محمد النني، حسام عاشور، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، "أفشة".
الهجوم: مروان محسن.

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