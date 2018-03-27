رئيس جامعة دمنهور أثناء إدلائه بصوته: مستقبل مصر لن يصنع إلا بأيدي المخلصين .. صور

أبدى الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور إعجابه الشديد بمدى حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وحفظ حقوقهم الدستورية في سبيل بناء هذا الوطن، مشيدا بحسن التنظيم والأداء الوطني لكل القائمين على إدارة العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع.



كما أكد صالح، خلال إدلائه بصوته في لجنة رقم 19 بمدرسة ارض رولان بالأسكندرية، أن هذا الاقبال يوجه رسالة قوية واضحة أن مستقبل مصر لن يصنع إلا بأيدي المخلصين من أبنائها؛ خاصة وأن عملية الانتخابات تسير بالشكل الذي يحقق آمال الشعب المصري، لافتا إلى أن جميع الفئات موجودة في هذا اليوم للإدلاء بأصواتهم من شباب وشيوخ ونساء وأيضًا ذوي القدرات الخاصة، مشيدًا بوطنية المصريين ورغبتهم في بناء وتنمية وطنهم.



وحرص رئيس جامعة دمنهور علي توزيع أعلام مصر والشيكولاتة علي جموع الناخبين، وأعرب عن امتتنانه لكل قوات التأمين والسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، كما كان في استقباله عدد من أبناء جامعة دمنهور من المتطوعين في لجان متابعة الانتخابات الذين حرصوا على تقديم الدعم والعون لكل الناخبين.