الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم عدد من المنازل بالقدس بحجة البناء بدون ترخيص

أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وقال شهود عيان، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، توزع دفعة جديدة من إخطارات الهدم لمنازل مواطنين في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.



وكانت سلطات الاحتلال قد أجبرت في الثامن عشر من الشهر الجاري، عائلة المواطن المقدسي إسحق الشويكي، على هدم منزلها في حي العباسية ببلدة سلوان، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، بذريعة البناء غير المرخص أيضا.



كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، في السادس من نفس الشهر، مغسلة مركبات، لنفس الحجة.