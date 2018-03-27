ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض لجيبوتي بقيمة 27 مليون دولار أمريكي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:59 م
الصندوق الكويتي
الصندوق الكويتي
الكويت أ ش أ
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض مع جيبوتي، بقيمة 8 ملايين دينار كويتي (نحو 27 مليون دولار أمريكي)؛ لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية بسعة 15 ميجاوات.

وأوضح الصندوق- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن المشروع يلبي جزءا من الطلب على الطاقة الكهربائية في جيبوتي؛ للحد من انقطاع الخدمات الكهربائية، وتقليص استيراد الوقود والكهرباء من الخارج، عبر استخدام الثروات المحلية المتجددة.

وأضاف أن المشروع يتضمن حفر 10 آبار لإنتاج البخار ومياه الراجع، وإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية بسعة تقدر بنحو 15 ميجاوات في موقع (جللا كوما)، التي تبعد حوالي 120 كيلو مترا غرب العاصمة جيبوتي بمنطقة بحيرة عسل.

وأشار الصندوق إلى أن القرض المقدم لجيبوتي هو الـ 15 من نوعه من قبل الصندوق الكويتي؛ حيث سبق أن تم تقديم 14 قرضا، بقيمة إجمالية بلغت 78 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار أمريكي)؛ لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة.

يشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961، بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية، دعما لسياسة الكويت الخارجية بهدف تعزيز مكانتها الخارجية.

ترشيحاتنا

مشاهدة.. مباراة البرازيل وألمانيا بث مباشر

أيمن يونس: عصام الحضري حجز مقعده في القائمة المشاركة بالمونديال

«البدري» يقسو على «أسطورة الأرجنتين» برباعية على أرض الإمارات.. فيديو

شاهد.. مؤمن زكريا يرفض هدية رمضان صبحي ويهدر الهدف الأول لمصر أمام اليونان

وفد أجنبي يرقص على المزمار خلال تفقده اللجان الانتخابية بالمنوفية..صور وفيديو

محافظ القاهرة: نسب الإقبال على الانتخابات «مرتفعة» .. فيديو

الاستعلامات: تغطية الإعلام الأجنبي لليوم الثاني للانتخابات تؤكد غياب المخالفات والانتهاكات

مباراة مصر واليونان.. «عواد» يتلقى الهدف الأول بعد سيطرة إغريقية..فيديو

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة

شاهد .. عروسان يصران على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية قبل ليلة العمر

الأعلى للإعلام يوقف برنامج ملعب الشريف لمدة شهر

«في الإنتخابات الرئاسية».. الآباء والأبناء يضربون أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

فيديو

محمد صبحي: "شاركت في الانتخابات عشان مصر و السيسي".. فيديو
مشاهدة.. مباراة الأرجنتين وإسبانيا بث مباشر
شاهد.. عمر جابر يخرج مصابا في ودية مصر واليونان
محافظ القاهرة: نسب الإقبال على الانتخابات «مرتفعة» .. فيديو
أحمد موسى: المنوفية أهل كرم.. ورقصوا وفد المراقبين الأمريكيين على المزمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟