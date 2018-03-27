الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض لجيبوتي بقيمة 27 مليون دولار أمريكي

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض مع جيبوتي، بقيمة 8 ملايين دينار كويتي (نحو 27 مليون دولار أمريكي)؛ لتمويل مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الحرارية الأرضية بسعة 15 ميجاوات.



وأوضح الصندوق- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن المشروع يلبي جزءا من الطلب على الطاقة الكهربائية في جيبوتي؛ للحد من انقطاع الخدمات الكهربائية، وتقليص استيراد الوقود والكهرباء من الخارج، عبر استخدام الثروات المحلية المتجددة.



وأضاف أن المشروع يتضمن حفر 10 آبار لإنتاج البخار ومياه الراجع، وإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية بسعة تقدر بنحو 15 ميجاوات في موقع (جللا كوما)، التي تبعد حوالي 120 كيلو مترا غرب العاصمة جيبوتي بمنطقة بحيرة عسل.



وأشار الصندوق إلى أن القرض المقدم لجيبوتي هو الـ 15 من نوعه من قبل الصندوق الكويتي؛ حيث سبق أن تم تقديم 14 قرضا، بقيمة إجمالية بلغت 78 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار أمريكي)؛ لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة.



يشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس باعتباره صندوقا ماليا كويتيا في 31 ديسمبر عام 1961، بهدف توفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية، دعما لسياسة الكويت الخارجية بهدف تعزيز مكانتها الخارجية.