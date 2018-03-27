إغلاق اللجان الانتخابية بأوسيم

أغلقت قبل قليل اللجان الانتخابية باوسيم لليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018.



وشهد اليوم الثاني مشاركة متوسطة من الناخبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم، وشهدت اللجان مساءا إقبالا متزايدا من المواطنين.



وكانت لجان أيمن سمير الاعدادية وعثمان بن عفان والقاهرة الأكثر كثافة خلال اليوم الثانى.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.