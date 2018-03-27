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أخبار البلد

انتشار بائعي الأعلام المصرية أمام اللجان الانتخابية ببولاق.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:16 م
صدى البلد
ياسمين سامى
انتشر عدد من بائعي الأعلام المصرية، أمام اللجان الانتخابية، بمنطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وذلك فى محاولة لكسب رزقهم، وقد أقبل الناخبون على شراء الأعلام لأطفالهم احتفالا بالانتخابات مرددين هتافات تحيا مصر.

فتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

تجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من أمس الإثنين، وحتى غد، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.
انتشار بائعي الأعلام المصرية أمام اللجان الانتخابية ببولاق.. صور
انتشار بائعي الأعلام المصرية أمام اللجان الانتخابية ببولاق.. صور
انتشار بائعي الأعلام المصرية أمام اللجان الانتخابية ببولاق.. صور
انتشار بائعي الأعلام المصرية أمام اللجان الانتخابية ببولاق.. صور

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