مركز روسي يصدر تقييما للفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي: أنقذ مصر مثلما فعل بوتين مع روسيا.. وحافظ على أمن البلاد من الفوضى التي اجتاحت الشرق الأوسط

"النجاح في الأمن والبنية التحتية" أبرز نجاحات الفترة الرئاسية الأولى

السياسة المستقلة للقاهرة ساعدتها على معارضة قرار ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس

مصر تقاربت بشدة مع روسيا.. ومحطة الضبعة دليل على التعاون الوثيق





وشدد التقرير على أن الرئيس السيسي عزل مصر بعيدًا عن الفوضى التي سادت دولا في الشرق الأوسط مثل ليبيا وسوريا واليمن، وأضاف: "بطريقة ما ، يمكن للمرء أن يقول أنه في الوقت الذي أنقذ فيه الرئيس بوتين روسيا من الاضطراب الهائل الذي سادها طوال التسعينيات، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذ مصر من الفوضى المدمرة التي دمرت ليبيا واليمن وسوريا، تلك الفوضى التي لم تكن فقط بمباركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل عام بل مدعومة كانت من شخصيات مثل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون".



وفي سياق متصل، قال التقرير إنه بالتوازي مع التركيز على تأمين الحدود، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاريع للبنية التحتية غير مسبوقة في جميع القطاعات مثل توليد الطاقة ، وإنشاء الطرق والجسور والأنفاق ،وغيرها التي لا بد من تنفيذها لتحقيق قفزة اقتصادية كاملة.



وعن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا خلال الفترة الرئاسية الأولى للسيسي، قال المركز إن الرئيس نجح في وضع حدود للعلاقة مع واشنطن بعد التقارب الشديد الذي قام به الرئيس الراحل أنور السادات معها منذ عام 1974، وأوضح المركز أن العلاقة شهدت ظهور اتجاه جديد على عدة أصعدة مثل حصول مصر على أسلحة غير أمريكية من روسيا وفرنسا، وأن سياسة مصر المستقلة عن واشنطن سمحت لها لأول مرة بقيادة حملة ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.



وعن علاقة القاهرة وموسكو، أكد المركز أن مصر تقاربت من روسيا سياسيًا واقتصاديًا، وأوضح أن غالبية الشعب المصري يتوق لمزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأن أول محطة مصرية للطاقة النووية ستساعد روسيا مصر في بنائها وإدارتها.



وقال المركز إن هناك تحديات رئيسية ستواجهها مصر خلال السنوات الأربع المقبلة وهي مواصلة ما تم انجازه في مجالات الأمن والبنية التحتية خلال الفترة الماضية، وجذب الاستثمارات لمصر ، و اتساع نطاق القوة الناعمة لمصر لموجة الأفكار المتشددة التي سادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأربعة عقود، وشدد المركز على أن هذه المهمة بالذات تتطلب بُعد نظر وإرادة سياسية.

ذكر مركز فالدي الروسي للأبحاث في تقرير حمل عنوان "تقييم شامل للفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي" أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى، وأن إنجازات السيسي الرئيسية خلال فترته الرئاسية الأولى تركزت بشكل رئيسي في مجالين هما الأمن والبنية التحتية.ووفقا لتقرير المركز البحثي المعنى بشؤون العلاقات روسيا بالعالم، على صعيد ملف الأمن، فقد تخلص الشعب المصري من حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي خدم عناصرها الإرهاب، وكذلك تمت المحافظة على أمن مصر رغم الظروف التى يمر بها الشرق الأوسط، حيث تتم مراقبة جميع حدود مصر، خاصة مع ليبيا وغزة وإسرائيل، واكد التقرير أن الأمن كان بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشعب المصري، يشكل أولوية أكثر من أي شيء آخر.