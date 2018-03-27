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فن

«ريهانا» تروج لمنتجات ماركتها العالمية في عالم مستحضرات التجميل.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:32 م
ريهانا
ريهانا
شروق ابراهيم
روجت النجمة العالمية "ريهانا" لأحد المنتجات الجديدة الخاصة من أنتاج خط مستحضرات التجميل الخاص بها، يحمل إسمها، من خلال نشر صور لها وهي تقوم تجربة كريم "lotion" اللامع على بشرتها.

نشرت ريهانا الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" معلنة عن طرح ذلك المنتج في المتاجر 6 أبريل المقبل.

يذكر أن "ريهانا" تسببت في خسارة شركة Snap chat 800 مليون دولار بعد إعلانها مقاطعته بسبب نشرها عبر التطبيق الشهير إعلان يتاجر بواقعة تعدي المغني الأمريكي كريس براون عليها.
«ريهانا» تروج لمنتجات ماركتها العالمية في عالم مستحضرات التجميل.. صور
«ريهانا» تروج لمنتجات ماركتها العالمية في عالم مستحضرات التجميل.. صور

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