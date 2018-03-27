برلمانية: احتفال وفد المراقبين الأمريكيين مع أهالي المنوفية رسالة قوية بأمن مصر.. فيديو





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الوفد الأمريكى شعر بالأجواء المصرية خلال زيارتهم للمنوفية، وما حدث رسالة قوية أن مصر آمنة وتشهد استقرارا ، كما أن الوفد لاحظ مشاركة كبيرة للمرأة فى الانتخابات الرئاسية.



قالت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، إنها أخذت الوفد الأمريكي الذي جاء لمراقبة الانتخابات الرئاسية إلى قويسنا، بمحافظة المنوفية، وكان وقت الوصول وقت راحة القضاة ، وأصر أهالى المنوفية على دعوتهم على الغذاء وتناول الفطير والعسل.أضافت داليا خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد» أن الوفد الأمريكى تناول الشاى وكان سعيدا بالمزمار والرقص أمام اللجان الانتخابية، كما سعد بحفاوة المقابلة.