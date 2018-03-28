إحصائيات وأرقام المؤتمر القومي للبحث العلمي.. السيسي: زيادة موازنة البحث العلمي إلى 21 مليار جنيه.. وعبد الغفار: 123 فداناً في القاهرة الجديدة نواة لمشروع مدينة الفضاء المصرية.. صور

نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، مؤخرًا المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، بأحد المؤتمرات الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر، ولفيف من الوزراء المصريين، ورؤساء الجامعات ونوابهم، وممثلي المراكز البحثية بالإضافة لممثلي الشركات الناشئة، والطلاب المشاركين بمعرض المؤتمر، حيث شارك في المؤتمر 41 جهة بحثية بإجمالي 189 مشروعًا بحثيًا، كما يعد مركز بحوث وتطوير الفلزات الأعلى مشاركة بالمشروعات البحثية والتي جاءت نحو 21 مشروعاً بحثيًا.





"صدى البلد" يرصد أبرز تصريحات المسئولين بالمؤتمر، وكذلك الأرقام والجلسات.





استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ما تم إنجازه خلال 4 سنوات مضت بمجال البحث العلمي والتكنولوجيا.





الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى الضوء الأخضر لإطلاق طاقات المصريين من خلال الأفكار الإبداعية بالأبحاث العلمية المختلفة التى ترتبط مع الصناعة لحل مشكلات موجودة بالفعل فى المجتمع المصرى.





وأكد: "أن الدولة مستعدة لإنجاز الإنشاءات الخاصة بالمشروعات البحثية كوكالة الفضاء المصرية فى أسرع وقت، ولكن لابد من امتلاك المعرفة الكافية للتشغيل والإنجاز".





أشار إلى أن موازنة البحث العلمي من الدولة زادت من 17 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلى 21 مليار جنيه، فضًلا عن تمويل من عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعي أو الدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي محلية ودولية ومع الهيئات العالمية.





أما الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أكد أن هناك 29% زيادة معدل النشر الدولي للمصريين، كما أن هناك 33% زيادة عدد البراءات المسجلة، كما تحتل مصر المرتبة 35 عالميًا في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، وشهدت مصر زيادة 37.6% بمعدل الابتكار في المنشآت الاقتصادية في مصر بعد أن كان بنسبة 17.8% عام 2012.





وأشار إلى أن هناك 19.9 مليار جنيه بعام 2016 زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير خلال الـ 4 سنوات الماضية، بعد أن كان 11.8 مليار جنيه عام 2013.. وتأتي تلك الزيادة بمعدل 61%، بالإضافة إلى 0.72% .. نسبة الزيادة في الإنفاق على البحث العلمي "الدخل القومي" عام 2016.. بعد أن كانت 0.68% بعام 2013.





كما قدمت الوزارة تمويلاً بمبلغ 500 مليون جنيه لتبنيها برنامجًا لتطوير البنية البحثية، والتي شملت على إنشاء معامل مركزية، والحصول على الاعتماد الدولي، وإنشاء مركز للتميز وشبكات علمية، ومركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة وقواعد للبيانات ومكتبات رقمية وتدويل النشر المحلي.





بالإضافة إلى 620 مشروعًا بحثيًا أساسيًا تطبيقيًا دعمته الوزارة بتمويل تجاوز 540 مليون جنيه، وكذلك 15000 تلميذ عدد المستفيدين من دعم الوزارة ببرنامج جامعة الطفل.. بمشاركة 31 جامعة مصرية.. بدعم 850 مشروع تخرج.





وقدمت الوزارة 260 منحة لأوائل الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير وإنشاء أكاديمية مصرية لشباب الباحثين ودعم مشاركة الشباب والطلاب في المؤتمرات والمعارض الدولية.. بإجمالي تمويل 100 مليون جنيه.





ودعمت الوزارة بقيمة 100 مليون جنيه عدة مشروعات قومية ومبادرات بمجال الزراعة والغذاء، و25 مليون يورو إجمالي المنح البحثية المقدمة من الاتحاد الأوروبي في تطوير صناعة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه في مصر، وذلك ضمن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.





كما أن هناك 14 مبادرة ومشروع بإجمالي تمويل 50 مليون جنيه بمجال "تحلية المياه".. 9 مبادرات تم تنفيذها بإجمالي 15 مليون جنيه بمجال "العلوم الاجتماعية والإنسانية"..10 مشروعات بإجمالي تمويل 15 مليون جنيه بمجال "العلم والمجتمع"، و84% مليون جنيه إجمالي تمويل 33 مبادرة ومشروع في لتنفيذ المشاريع والصناعات المحلية.





وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه تم 15 تحالفاً بتمويل 175 مليون جنيه.. في مجال "دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة"، حيث تم إطلاق برنامج التحالفات التكنولوجية وهو الأكبر في ربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.





وكذلك 17 حاضنة بتمويل 48 مليون جنيه، تم إطلاقها ببرنامج الحضانات التكنولوجية "انطلاق"، حيث تم احتضان 63 مبتكرًا وتم تخريج 12 شركة تكنولوجية ناشئة على أرض الواقع، واعتماد أول منتج من الاتحاد الأوروبي.





وتستهدفت الوزارة 50 شركة ناشئة بنهاية العام المالي المقبل، وهناك 42 مكتب نقل وتسويق التكنولوجيات في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية .. بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه، كما أن هناك 43 مشروعاً بإجمالي تمويل 41 مليون جنيه ببرنامج جسور التنمية، وهو برنامج لربط العلماء المصريين في المهجر وبالوطن الأم.





شهدت الوزارة 400 مشروع واتفاقية مشتركة مع مختلف دول العالم والاتحاد الأوروبي بتمويل يتجاوز 200 مليون جنيه، وذلك بمجال "التعاون العلمي الدولي"، و150 ألف دولار إجمالي التمويل بمجال التعاون مع أفريقيا، وشمل التعاون العلمي الأفريقي برامج تدريبية وبناء قدرات، وقدمت 123 فدانا فى القاهرة الجديدة.. نواة لمشروع مدينة الفضاء المصرية.





وأكد الوزير أن 70 % من الجامعات تقدمت بأوراقها لتصنيف التايمز والنتيجة على شهر يوليو أو أغسطس للعام الحالى.



