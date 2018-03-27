محافظ أسوان يتابع سير الانتخابات بمراكز المحافظة فى الفترة المسائية..فيديو و صور

شهد اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية قيام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فى الفترة المسائية بجولة ميدانية للجان والمقرات الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير عملية الانتخابات الرئاسية بدءًا من قرى ومدن مركز إدفو وحتى قرية الجعافرة بمركز دراو ، مرورًا بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة.



وقد شملت جولة محافظ أسوان مروره على 14 لجنة انتخابية فرعية فى نطاق 4 مراكز إدارية من أجل التأكد والاطمئنان من أرض الواقع على توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللوجسيتية لتهيئة المناخ المناسب أمام الناخبين للوصول إلى مقر لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر .



وخلال مروره الميدانى حرص اللواء مجدى حجازى على تحية وتشجيع الناخبين الذين اصطفوا فى طوابير أمام اللجان والتى شهدت عقب انكسار حرارة الطقس العديد من مظاهر البهجة والفرحة من خلال التجاوب مع الأغانى الوطنية المنطلقة من الإذاعات الداخلية للجان وهم حاملين أعلام مصر عاليًا .



كما طالب مجدى حجازى من المواطنين والمواطنات بحث وتحفيز غيرهم وخاصة الشباب والفتيات بالإدلاء بأصواتهم وآرائهم بكل حرية وديمقراطية حيث ضرب كبار السن والسيدات وذوى القدرات الخاصة أروع الأمثلة بإصرارهم على الذهاب للجان من أجل جنى ثمار التنمية والبناء الذى بدأته مصر فى السنوات الأخيرة .



لافتًا إلى أن هذه الإنتخابات تعتبر مفتاح المستقبل لهذا الجيل والأجيال القادة .



وكشف حجازى عن أنه عقب إنتهاء العملية الإنتخابية سيتم تكريم مختلف الجهات التى ساهمت بجهود مكثفة لإنجاح فعاليات هذا العرس الديمقراطى الكبير .



كما وجه المحافظ جميع مسئولى الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأحداث التي تتم بجميع اللجان الإنتخابية أولًا بأول وعلى مدار الساعة والتواصل الفورى مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لرصد أى مشكلات أو عقبات ومواجتها بشكل فورى.