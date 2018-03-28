برلمانية: توقيع غرامة 500 جنيه على المتخلفين في الانتخابات ليس بجديد

قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن القانون نص على تطبيق غرامة قدرها 500 جنيه حال الامتناع عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، لافتة إلى أن العقوبة ليست بجديدة وبالتالى لابد من تطبيقها على كل من يخالف الدستور.





وتابعت "ناشد" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشاركة فى الانتخابات هي واجب واطنى، يجب أن يقوم به الناخب دون أى توجيه من أحد، قائلة "إن المشاركة فى الانتخابات بتجيب حق الشهيد الذى ضحى بحياته لنكون فى أمن وأمان".





وأشادت النائبة بالمشاركة القوية للمواطنين فى ثانى أيام الانتخابات، مطالبة بضرورة زيادة الأعداد المشاركة فى اليوم الأخير للانتخابات.





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلاً أجنبياً على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



