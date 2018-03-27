«رحمة هشام».. فتاة من بورسعيد الباسلة تضرب أروع نموذج للوطنية

حرصت الطالبة "رحمة هاشم" المقيدة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة نبوية الجابرى الإعدادية بنات، على مصاحبة والدتها فى رحلتها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة العبور الابتدائية ببور فؤاد متحملة عناء ظروفها الصحية.



أعربت"هاشم" عن سعادتها الكبيرة حين وافقت والدتها على اصطحابها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، رغم ظروفها الصحية وقالت " كان نفسى انتخب، لكن انا لسه صغيرة، ونزلت مع ماما وكنت فرحانة جدا بالتجربة".



وأكد هشام حلمي أمين محاسب أن "رحمة" أصرت على النزول مع والدتها لتستمتع برحلة وتجربة الانتخابات الرئاسية رغم صغر سنها حتى أنها لا يجوز لها الإدلاء بصوتها، ونتحمل مشقة كبيرة في كافة انتقالاتها من المنزل قائلا " كله يهون علشان خاطر مصر"، أملا أن يصل صوته للمسئولين بالدولة لاستكمال تعليمها وسط أقرانها دون عناء.