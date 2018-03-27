«بروفيل».. رئيس وزراء أثيوبيا الجديد رجل مخابرات يقود أديس أبابا

- ديسالين استقال عقب احتجاجات ضد التهميش

- حارب الفتنة الطائفية في دائرته الانتخابية

- تدرج في حزبه إلى أن صار رئيسه



تقلد الشاب الأربعيني أبي أحمد أول مسلم لرئاسة الحكومة ينتمي لإقليم أوروميا بوسط البلاد، والتى تعد الأكبر في إثيوبيا، ليصبح خليفة رئيس الوزراء المستقيل هايلي ماريام ديسالين، الذي كان أول رئيس حكومة في أثيوبيا من طائفة البروتستانت، لا ينتمي إلى قوميتين الأكبر في البلاد أمهرة وتيجراي.



وكان انتخاب أحمد رئيسا لحزب الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو مهد الطريق أمامه للمنافسة على رئاسة الائتلاف الحاكم، والحكومة المقبلة، عقب استقالة مفاجئة لـ"ديسالين"، والتي أعلنها باعتبارها حلا للأزمة التي تشهدها بلاده إثر احتجاجات في عدة أقاليم تنديدا تهميشها ومطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية منها إطلاق سراح المعتقلين.



وأحمد ينتمي لأسرة بها أب مسلم وأم مسيحية، وعرف عنه المشاركة في الثورة ضد النظام الشيوعي، قبل انضمامه للجيش في 1991، ثم وحدة المخابرات، وحصل على رتبة عقيد عام 2007، وهو العام الذي أسس فيه وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (إنسا) وكان مديرا لها حتى عام 2010.



وشارك أحمد ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا عقب الإبادة الجماعية التي شهدتها، وكذلك في الحرب الإثيوبية الإريترية حيث قاد فريقا استخباراتيا لاكتشاف مواقع الجيش الإرتري.



وانتقل أحمد، الذي يجيد 4 لغات، لعالم السياسة حيث انضم للجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، وصار عضوا في اللجنة المركزية للحزب وعضوا في اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في الفترة ما بين 2010 – 2012، وانتخب عضوا بالبرلمان ولعب دورا كبيرا في إخماد الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وصولا إلى تحقيق مصالحة تاريخية في دائرته، وتولى منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في 2016، قبل أن يتولى رئاسة الحزب.