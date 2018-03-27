ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يقطع 250 كيلو متر للإدلاء بصوته الانتخابي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:28 م
صدى البلد
همت الحسينى
أدلي الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة خلال اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية بصوته في لجنة رقم ٧٣ بكلية البنات - المرغني - مصر الجديدة بالقاهرة وقطع مسافة تزيد عن 250 كيلو متر بين الدقهلية والقاهرة ذهابا وعودة للإدلاء بصوته .

وأكد القناوي على اهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار .

وقال أنني أعلم قيمة الصوت في تلك الانتخابات التى ستحدد شكل مصر خلال 4 سنوات قادمة ورغم مشقة السفر وعدم التسجيل في لجنة الوافدين في الدقهلية في الموعد القانوني فقررت إلا أتخلي عن صوتي أبدا.

وأضاف أن الادلاء بالصوت أمانة ونحن ندعو أبنائنا الطلاب للمشاركة ولا يمكن أن ندعوهم لشئ ونحن لا نفعله ولذلك قطعت كل هذه المسافة من المنصورة للقاهرة للإدلاء بصوتي.

يذكر أنه يشارك 4 مليون و59 الف و 720 ناخب في بمحافظة الدقهلية بالانتخابات الرئاسية 2018 ، موزعين على 23 لجنة عامة، و 792 مركز انتخابي، في 983 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

ترشيحاتنا

شاهد.. حسام غالي يسجل هدفا عالميًا في شباك الفجيرة

نقيب التمريض: مكافأة المحافظات الأعلى مشاركة في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج "ملعب الشريف" وتوقيع غرامة على "ltc"

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

شاهد.. انتفاضة هجومية للفراعنة على اليونان و«كهربا» يهدر هدف التعادل

أول تعليق لـ «ميدو» عقب استبعاده من استديو مباراة مصر واليونان

محمد صلاح يقيم أداء الفراعنة خلال وديتي البرتغال واليونان.. فيديو

نائب رئيس الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور

إيران مهددة بالحرمان من المشاركة في كأس العالم

الفريق أحمد شفيق يدلي بصوته في انتخابات مصر 2018.. فيديو وصور

تنصيب لاعب مسلم قائدا لـ «منتخب» إسرائيل

10 فوائد خطيرة للبصل المشوي.. رقم 6 ستذهلك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

ضياء رشوان: وسائل الإعلام الأجنبية لم تتحدث سلبا عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو
«حجازي»: معسكر سويسرا تجربة جيدة.. ومن الضروري مواجهة مدارس مختلفة
محافظ الدقهلية: المشاركة في الانتخابات لا تقل أهمية عن عملية «حق الشهيد».. فيديو
فاروق جعفر: من الظلم مقارنة أي لاعب مصري بـ «محمد صلاح».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟