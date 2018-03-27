رئيس جامعة المنصورة يقطع 250 كيلو متر للإدلاء بصوته الانتخابي

أدلي الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة خلال اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية بصوته في لجنة رقم ٧٣ بكلية البنات - المرغني - مصر الجديدة بالقاهرة وقطع مسافة تزيد عن 250 كيلو متر بين الدقهلية والقاهرة ذهابا وعودة للإدلاء بصوته .



وأكد القناوي على اهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار .



وقال أنني أعلم قيمة الصوت في تلك الانتخابات التى ستحدد شكل مصر خلال 4 سنوات قادمة ورغم مشقة السفر وعدم التسجيل في لجنة الوافدين في الدقهلية في الموعد القانوني فقررت إلا أتخلي عن صوتي أبدا.



وأضاف أن الادلاء بالصوت أمانة ونحن ندعو أبنائنا الطلاب للمشاركة ولا يمكن أن ندعوهم لشئ ونحن لا نفعله ولذلك قطعت كل هذه المسافة من المنصورة للقاهرة للإدلاء بصوتي.



يذكر أنه يشارك 4 مليون و59 الف و 720 ناخب في بمحافظة الدقهلية بالانتخابات الرئاسية 2018 ، موزعين على 23 لجنة عامة، و 792 مركز انتخابي، في 983 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.