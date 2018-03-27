غلق لجان الانتخابات ببني سويف بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت.. صور



وقالت داليا محمد رفعت ليسانس آداب ببني سويف: رغم إنشغالي بمذاكرة نجلي بالشهادة الإعدادية وفور تفرغه من المذاكرة توجهت في آخر لحظة إلي اللجنة للإدلاء بصوتي حرصا مني على المساهمة في هذا العرس الانتخابي.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.



وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

أغلق القضاة المشرفون على انتخابات الرئاسة ببني سويف اللجان الفرعية في المواعيد المقررة لها، في التاسعة مساء اليوم بعد انتهاء عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2018.