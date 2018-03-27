حضرى صينية كفتة اللحم بالكريمة في الفرن بطريقة الشيف نيفين عباس

قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزه لعمل صينية كفتة اللحم بالكريمة في الفرن قدميها لأسرتك .



المقادير:

كيلو لحمة مفرومة

ربع كوب بقسماط ناعم

2 حبة بيض

بصلة مفرومة ناعم

كزبرة وبقدونس مفرومين

ملعقة كبيرة بهارات كفتة

ملح وفلفل إسود

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

كوب كريمة

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة ثوم

كوب لبن

زبدة



الطريقة:

تعجن اللحمة مع البقسماط والبيض والبصل والكزبرة والبقدونس والبهارات والملح والفلفل والكزبرة الجافة جيدًا

تشكل كرات صغيرة الحجم ذهبية اللون من كل الجهات

ترفع من المقلاة وتترك جانبًا

بنفس المقلاة نضع الثوم ويقلب حتي يحمر

يضاف له الدقيق والكريمة واللبن ويقلب حتي يغلي

يضاف للخليط الكفتة

توضع في صينية مدهونة زبدة

توضع بالفرن حتي يحمر وجهها

ثم تخرج وتقدم