مجموعات شبابية تطوعية لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالشرقية





وحث الاتحاد الطلاب والشباب على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عمل غرفة للتواصل ومتابعة سير العملية الانتخابية فى جميع مراكز المحافظة التابعة لطلاب الكلية وتذليل العقبات للأشخاص المشاركين.





نظم اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الزقايق، وأسرة من "اجل مصر" بالكلية، حملة توعوية بأهمية المشاركة الانتخابية بعنوان "التربية الرياضية تنتخب" برعاية الدكتور مجدي الحسيني عميد الكلية وتشكيل مجموعة من الطلاب المتطوعين للنزول إلى اللجان الانتخابية وعمل لجان لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية والمشاركة المجتمعية.