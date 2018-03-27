"هبه عبدالغني" تقطع "بني يوسف" من أجل المشاركة فى الانتخابات



قطعت الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها بمسلسلها "بني يوسف" بطولة الفنانة يسرا، وسافرت للإسكندرية خصيصا من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية باليوم الثاني.



أكدت "عبد الغنى" أنها أدلت بصوتها في لجنتها الانتخابية في مدرسة السيوف الابتدائية بالإسكندرية مع والدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي لكونه رجل المرحلة المقبلة وقدم الكثير والكثير لهذا البلد للنهوض به في كافة المجلات وحل الكثير من المشاكل اليومية خلال أربع سنوات فقط مؤكدة أنها لديها ثقة ليس لها حدود في هذا الرجل العظيم وأن مصر على يده خلال الفترة القادمة تشهد تحولات وتطورات عديدة في كل المجالات.



طالبت "عبد الغنى" جموع الشعب المصري بضرورة النزول للانتخابات والتصويت للرئيس عبد الفتاح حتى المعارضين له يجب عليهم أن يعبروا عن معارضتهم في الصندوق وليس صفحات السوشيال ميديا.



وبدأ أمس الاثنين تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غد.



يتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد, وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

