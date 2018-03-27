محافظ الشرقية: اليوم الثاني شهد إقبالا كبيرا من الناخبين

أعلنت غرفة عمليات محافظة الشرقية غلق صناديق الاقتراع في عدد كبير من مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة ، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.



وأوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و 132 ألفا و 628 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتي بدأت صباح أمس وتستمر على مدار 3 أيام مؤكدًا أنه من المتوقع زيادة عدد الناخبين خلال اليوم الثالث والأخير لتحصل محافظة الشرقية على أعلى نسبة تصويت على مستوى المحافظات.



وأكد محافظ الشرقية أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي مشيرًا إلى أن القضاة و رؤساء اللجان الانتخابية قاموا بالإشراف على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة والمخصصة لذلك ، وإغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة، والمعدة لذلك الأمر خصيصًا، أعلاها وتركها في حراسة أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفون بتأمين مقار لجان الانتخاب، على أن تستأنف تلك اللجان عملها مرة أخرى اعتبارًا من التاسعة من صباح الغد وحتى التاسعة مساء .



وأضاف محافظ الشرقية أن فاعليات اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية شهد إقبالًا من قِبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات وخاصة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة والذين قاموا بالتوجه لمقار لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية.



ويدعو المحافظ الشباب بضرورة المشاركة والنزول للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كتعبير ديموقراطي والإنتهاء من الاستحقاق الرئاسي المقرر لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.