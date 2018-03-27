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فكر دينى

حكم توقف شارب الخمر عن أداء الصلاة لمدة 40 يومًا.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:23 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن مس الإنسان المتوضئ، لشئ نجس لا يلزمه الوضوء وإنما عليه أن يغسل الجزء الذي مس الشئ النجس.

وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن شرب الخمر رغم إنها من الكبائر فى الإسلام إلا أنها لا تنقض الوضوء، فلو شربها الإنسان عليه فقط أن يتمضمض لنظافة هذا النجس الذى دخل فمه، منوها أن حديث (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) لا يعنى أن الإنسان يترك الصلاة ولا يصلى، ولكنه عليه التوبة والصلاة حتى يتوب الله عليه ويقبل صلاته.

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