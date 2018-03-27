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رياضة

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:39 م
حسن شحاته
حسن شحاته
عمرو ابوبكر
أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي للفراعنة، خاض مباراة اليونان بتشكيلة "مين اللي هيروح".

وأضاف "شحاتة" خلال تصريحاته في برنامج الحريف الذي يقدمه إبراهيم فايق، المذاع على فضائية دي إم سي سبورتس، أن كوبر لابد أن يلعب مبارياته الودية القادمة بهيكل أساسي قبل انطلاق كأس العالم.

وقال المعلم :"الجمهور المصري كان راضي عن أداء الفراعنة في لقاء البرتغال، رغم الهزيمة، وما حدث اليوم من تغييرات في التشكيلة مفهومه تصفية اللاعبين وهذا مفهوم للكل مشددا "إحنا مينضحكش عينا وفاهمين كوبر كويس".

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