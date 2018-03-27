اختطاف صحفيين اثنين على الحدود بين الإكوادور وكولومبيا

أعلنت السلطات في الإكوادور اختطاف اثنين من الصحفيين المحليين بالقرب من الحدود مع دولة كولومبيا.



ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم/الثلاثاء/، عن وزير الداخلية الإكوادوري سيزار نافاس قوله: "إن الصحفيين وسائقهما اختفوا بعد عبور نقطة تفتيش عسكرية إكوادورية، بعد أن تلقوا تحذيرات من أخطار قد تعترضهم في طريقهم".



وذكرت السلطات في الإكوادور أنها على تواصل مع من قاموا بعملية الاختطاف، وأنها تعتقد أن المختطَفين على ما يرام .. فيما لم تتطرق التصريحات إلى الحديث حول الجماعة التي قامت بعملية الاختطاف حتى الآن.



يُشار إلى أن هناك ازديادًا في معدل انتشار جرائم العنف على الحدود الشمالية للإكوادور خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الاشتباكات مع مهربي المخدرات وبعض المعارضين المسلحين على الحدود، والذي تسبب في مقتل 3 جنود جرّاء وقوع انفجار خلال شهر مارس الجاري.