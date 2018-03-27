صلاح حسب الله: تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي.. فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك نصا قانونيا بقانون الانتخابات يقضي بتغريم كل من لا يشارك في الانتخابات 500 جنيه، مشددا على أن الأمر واضح للغاية والدولة لديها آليات تحصيل الغرامة.



وأضاف "حسب الله" خلال مداخلته الهاتفية مع الأعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن المصريين يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات وطنية وواجب وطني على الجميع.



وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أنه سيكون هناك تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي، مبديا إعجابه بنسب مشاركة المصريين في الانتخابات متوقعا زيادة كبيرة في أعداد الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

