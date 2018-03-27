ستيفنز تطيح بكيربر وتتأهل لنصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس

حققت سلون ستيفنز الفوز على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى عالميا سابقا 6-1 و6-2، لتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، للمرة الأولى اليوم الثلاثاء.



وحققت بطلة أمريكا المفتوحة نقطتها الـ 22 المباشرة في فرصة حسم المباراة لتسحق كيربر المصنفة العاشرة في البطولة، وستلعب ضد كارولينا بليسكوفا أو فيكتوريا أزارينكا، حيث تلقيان في وقت لاحق اليوم في دور الثمانية.



وضمن الفوز ظهور ستيفنز البالغ عمرها 25 عاما للمرة الأولى ضمن أول 10 مصنفات عندما يصدر التصنيف الجديد لاتحاد اللاعبات المحترفات بعد البطولة.