ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ستيفنز تطيح بكيربر وتتأهل لنصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:26 م
ستيفنز
ستيفنز
أ ش أ
حققت سلون ستيفنز الفوز على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى عالميا سابقا 6-1 و6-2، لتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، للمرة الأولى اليوم الثلاثاء.

وحققت بطلة أمريكا المفتوحة نقطتها الـ 22 المباشرة في فرصة حسم المباراة لتسحق كيربر المصنفة العاشرة في البطولة، وستلعب ضد كارولينا بليسكوفا أو فيكتوريا أزارينكا، حيث تلقيان في وقت لاحق اليوم في دور الثمانية.

وضمن الفوز ظهور ستيفنز البالغ عمرها 25 عاما للمرة الأولى ضمن أول 10 مصنفات عندما يصدر التصنيف الجديد لاتحاد اللاعبات المحترفات بعد البطولة.

ترشيحاتنا

شاهد.. انتفاضة هجومية للفراعنة على اليونان و«كهربا» يهدر هدف التعادل

مصر تخسر من جديد على يد اليونان بهدف نظيف استعدادًا لمونديال روسيا.. فيديو

إيران مهددة بالحرمان من المشاركة في كأس العالم

كوبر: معسكر سويسرا إيجابي.. وحاولنا رؤية اللاعبين الجدد

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج "ملعب الشريف" وتوقيع غرامة على "ltc"

عواد يحرس عرين منتخب مصر أمام اليونان.. ومروان محسن يقود الهجوم.. والتشكيل مفاجأة

الصحة: حالة وفاة و55 إصابة حصيلة الانتخابات حتى الآن

«بروفيل».. رئيس وزراء أثيوبيا الجديد رجل مخابرات يقود أديس أبابا

العامة للاستعلامات: تصويت الفريق «شفيق» ينفي مزاعم الإعلام الأجنبي.. صور

حسام البدري: وجودي في الأهلي شرف.. و«محارب» جاهز للمنتخب

شاهد.. إسلام محارب يراوغ 6 لاعبين ويسجل هدفا ثالثا للأهلي في شباك الفجيرة

قناة وحيدة تنقل لقاء الأهلي أمام فريق «مارادونا» الإماراتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

ضياء رشوان: وسائل الإعلام الأجنبية لم تتحدث سلبا عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو
«حجازي»: معسكر سويسرا تجربة جيدة.. ومن الضروري مواجهة مدارس مختلفة
محافظ الدقهلية: المشاركة في الانتخابات لا تقل أهمية عن عملية «حق الشهيد».. فيديو
فاروق جعفر: من الظلم مقارنة أي لاعب مصري بـ «محمد صلاح».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟