كوبر: معسكر سويسرا إيجابي.. وحاولنا رؤية اللاعبين الجدد

قال الأرجنتينى هيكتور كوبر، إنه مستاء من أداء اللاعبين في شوط المباراة الاول، ولكن الأداء تحسن في شوط المباراة الثاني.



وأضاف "كوبر" خلال تصريحات تليفزيونية أن معسكر سويسرا إيجابي، وتجربتي اليونان والبرتغال مفيدتان، والفريق كان أكثر شراسة خلال الشوط الثاني أمام اليونان وحاولنا الوصول لكن لم نوفق".



وتابع:" كان من السهل أن نلعب بالتشكيل الأساسي، ولكن الغرض من اللقاءات الودية رؤية اللاعبين الجدد، حاولنا منح اللاعبين دقائق أكثر لنراهم بشكل أكبر عن قرب، وكانت هذه هي أهمية المباراتين الأولى بالنسبة لي".



وأوضح:" راضى عن معسكر سويسرا رغم النتائج السلبية، والأهم هو الوقوف على مستويات كل اللاعبين".



كان منتخب مصر قد خسر أمام اليونان بهدف مقابل لا شيء في ثاني وديات الفراعنة استعدادا لكأس العالم، بعد الخسارة أمام البرتغال في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف.

