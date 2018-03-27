محمد مصيلحي: «طائرة الأهلي» استفاد كثيرًا من ضربة البداية

عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على منافسه، فريق نيموستارز الأوغندي.



وحقق الأهلي فوزه على نيمو ستارز الأوغندي 3-صفر، في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم، الثلاثاء، التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى ٦ من أبريل المقبل.



وأكّد مصليحي، أن الفريق حقق استفادة كبيرة من ضربة البداية أمام الفريق الأوغندي، بعد أن حصل على نقاط المباراة، ودخل اللاعبون في أجواء البطولة، إلى جانب أنه منح الفرصة لكل اللاعبين لتجربة العديد من النواحي الفنية خلال المباراة.



وأكّد أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة مستقلة، وأنه يهدف إلى إنهاء الدور الأول في الصدارة والتفكير بعد ذلك في الأدوار التالية.

