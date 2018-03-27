ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد مصيلحي: «طائرة الأهلي» استفاد كثيرًا من ضربة البداية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:37 م
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على منافسه، فريق نيموستارز الأوغندي.

وحقق الأهلي فوزه على نيمو ستارز الأوغندي 3-صفر، في افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم، الثلاثاء، التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى ٦ من أبريل المقبل.

وأكّد مصليحي، أن الفريق حقق استفادة كبيرة من ضربة البداية أمام الفريق الأوغندي، بعد أن حصل على نقاط المباراة، ودخل اللاعبون في أجواء البطولة، إلى جانب أنه منح الفرصة لكل اللاعبين لتجربة العديد من النواحي الفنية خلال المباراة.

وأكّد أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها مرحلة مستقلة، وأنه يهدف إلى إنهاء الدور الأول في الصدارة والتفكير بعد ذلك في الأدوار التالية.

ترشيحاتنا

شاهد.. صور جديدة لتفقد وزير الدفاع لعدد من اللجان الانتخابية في طنطا

10 فوائد خطيرة للبصل المشوي.. رقم 6 ستذهلك

شاهد.. إسلام محارب يراوغ 6 لاعبين ويسجل هدفا ثالثا للأهلي في شباك الفجيرة

نيللي: «اللي يحب مصر يحب السيسي».. فيديو

رئيس هيئة النيابة الادارية تدلي بصوتها فى الاسكندرية

مشاهدة.. مباراة إنجلترا وإيطاليا بث مباشر

الصحة: حالة وفاة و55 إصابة حصيلة الانتخابات حتى الآن

مشاهدة.. مباراة البرازيل وألمانيا بث مباشر

هل تنقذ إسرائيل إيران من الجفاف للمرة الثانية؟.. بعد تهالك المعدات التي تركها العلماء الإسرائيليون..على النظام أن يختار بين «الموت لإسرائيل» أو «الموت لإيران»

مباراة مصر واليونان.. «عواد» يتلقى الهدف الأول بعد سيطرة إغريقية..فيديو

شاهد.. انتفاضة هجومية للفراعنة على اليونان و«كهربا» يهدر هدف التعادل

قرار عاجل من المنتخب الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

ضياء رشوان: وسائل الإعلام الأجنبية لم تتحدث سلبا عن الانتخابات الرئاسية.. فيديو
حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو
«حجازي»: معسكر سويسرا تجربة جيدة.. ومن الضروري مواجهة مدارس مختلفة
محافظ الدقهلية: المشاركة في الانتخابات لا تقل أهمية عن عملية «حق الشهيد».. فيديو
فاروق جعفر: من الظلم مقارنة أي لاعب مصري بـ «محمد صلاح».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟