مصطفى كامل يدلى بصوته فى الانتخابات قبل سفره إلى دبى.. صور

أدلى الفنان مصطفى كامل بصوته فى الانتخابات الرئاسية وذلك في اليوم الثاني للانتخابات.



ونشر كامل صورا له أثناء العملية الانتخابية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيسبوك " وعلق على الصور قائلا: تحيا مصر .. أديت واجبي وسافرت الْيَوْمَ إلى أحلى بلد .. دبي الحبيبة.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.