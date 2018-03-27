525.5 مليار جنيه إجمالي الودائع الحكومية في نوفمبر الماضي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 525.5 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 520.9 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ524.811 مليار في سبتمبر السابق.



ووصل حجم الودائع غير الحكومية إلي 2.75 تريليون جنيه مقابل 2.37 تريليون في أكتوبر الماضي ومقارنة بـ 2.66 تريليون جنيه في سبتمبر 2017.



وارتفع إجمالي ودائع البنوك إلي 3.3 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 3.21 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 90 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 3.17 تريليون جنيه في ستبمبر السابق لهما بفارق 130 مليار جنيه.