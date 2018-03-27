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رياضة

تشيلي تفرض تعادلا سلبيا على الدنمارك

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:41 م
تشيلي
تشيلي
رويترز
خاضت الدنمارك اختبارا جيدا استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، وتعادلت بدون أهداف مع تشيلي بطلة كأس كوبا أمريكا، في مباراة ودية اليوم الثلاثاء، في البورج.

وفازت تشيلي، التي فشلت في التأهل لكأس العالم في روسيا، على السويد في ستوكهولم يوم السبت وبدأت المباراة بشكل جيد عندما أجبر بابلو هرنانديز الحارس كاسبر شمايكل على إبعاد ضربة رأس بأطراف أصابعه في العارضة في الدقيقة العاشرة.

وطالبت الدنمرك، التي انتصرت على جمهورية أيرلندا في ملحق التصفيات لتبلغ كأس العالم، بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما بدا أن كريستيان إريكسن تعرض للعرقلة داخل المنطقة لكن الحكم جون بيتون أشار باستمرار اللعب.

وأهدر المهاجم آندرياس كورنيليوس عدة فرص للدنمارك لكن أفضل فرصة صاحبة الأرض جاءت عبر لاسه شون الذي سدد ركلة حرة لمست القائم الأيمن للحارس جوني هيريرا قبل 15 دقيقة من النهاية.

وأرهق الفريق الزائر منافسه في وسط الملعب وصنع بعض الفرص الجيدة لكن الفريقين فشلا في هز الشباك.

وتلعب الدنمارك ضد السويد خارج أرضها ويستضيف المكسيك في آخر مباراتين قبل السفر إلى روسيا حيث ستلعب في المجموعة الثالثة بجانب بيرو واستراليا وفرنسا.

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