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فن

منع أفلام «Netflix» من المنافسة على جوائز مهرجان «كان» السينمائي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
برر رئيس مهرجان كان السينمائى"Thierry Fremaux"، لماذا تم منع نيتفليكس من التنافس على جائزة " Palme d'Or"، التى تعد أكبر جائزة فى المهرجان، وقال إنه كان هناك غضب عارم بين صانعى الأفلام الفرنسيين والنقابات العام الماضى عندما تم السماح لأفلام Netflix بالتنافس فى المهرجان على الرغم من عدم إطلاقها فى دور السينما.

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى عن وجود المخرجة السويسرية أورسولا مايرعلى رأس لجنة تحكيم "Caméra d'or" لهذا العام.

وقد أعلن القائمون على المهرجان عن ترؤس النجمة العالمية كيت بلانشيت لجنة التحكيم الدولية في الدورة المقبلة من المهرجان العريق فى وقت سابق

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي تنطلق فعالياتها في 8 مايو وتستمر حتي 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، ويقدم المهرجان عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق .

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