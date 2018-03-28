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أسامة كمال تعليقاً على المشاركة بالانتخابات: «مستغرب من المستغربين».. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
افتتح الإعلامي أسامة كمال، برنامجه بالإشادة بالمصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية بكثافة قائلاً: "لست مستغرباً من الإقبال ولكن مستغرب من المستغربين الذين توقعوا عدم مشاركة المصريين بكثافة في الاستحقاق الانتخابي".

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc"، اليوم، أن العديد من الشخصيات الكبيرة تحدثت عن عظمة المصريين في الأوقات الحرجة، من بينهم "توفيق الحكيم قال عن المصريين إن هذا الشعب الذي نحسبه جاهلا يعلم أشياء كثيرة، ولكنه يعلمها بقلبه لا بعقله، الحكمة العليا في دمه ولا يعلم، والقوة في نفسه ولا يعلم.. هذا شعب قديم، جئ بفلاح من هؤلاء وأخرج قلبه تجد فيه رواسب عشرة آلاف سنة من تجارب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض".

وأكد "كمال" أن "جمال حمدان نقل عن سير وليام ماثيو فلندرز عالم المصريات البريطاني إنه "شعب مجد قوي، يعتريه الضعف كل بضع مئات من السنين - طبيعة الأشياء - فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق، فيتعرض هو لمؤثرات مختلفة، لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية وبشخصيته".

وتابع مقدم برنامج "مساء dmc" أن "الزعيم الراحل أنور السادات قال: "يخطئ من يظن أن شعب مصر يمكن أن يموت فهو عملاق دائما، قد يتحمل أشد أنواع الأذى من الداخل والخارج ولكن هذا الأذي لا ينال منه أبدا .. فبمجرد أن ينكشف عنه الغبار تجده عملاقا كما هو".

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