نائب الأقصر يطلق مسيرة لحشد المواطنين للانتخاب

أطلق النائب الطيري حسن عبده، عن دائرة مركز الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة بالسيارات وذلك لحشد المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح نائب الأقصر أنه حرص منذ اليوم الأول للانتخابات على إجراء زيارات للقرى والنجوع التابعة لدائرة، وعقد لقاءات مع ممثلي العائلات حشدهم للنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونه المرشح الأفضل، والحائز علي ثقة جموع الشعب المصري.



وأضاف أنه جولاته بالقري والنجوع سوف تظل مستمرة حتي اللحظات الأخيرة من توقيت عملية التصويت، لحث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية، وعدم الانجراف وراء الدعوات الهدامة التي تحاول قوي الظلام بثها بين المصريين.



وأكد على أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد واجبا وطنيا باعتباره صمام الأمان لحماية مصر من أعدائها الذين يحاولون الإيقاع بها.