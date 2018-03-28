«دعم مصر»: شباب وسيدات وكبار سن وذوو احتياجات خاصة في اليوم الثاني للانتخابات

أكد مرصد ائتلاف "دعم مصر" أن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد توافدا كبيرا من قبل الناخبين في مختلف ربوع الوطن رغم ارتفاع درجة الحرارة في بداية اليوم.





وأضاف المرصد، في بيانه الختامي عن اليوم الثاني للانتخابات، أن طوابير الناخبين أمام لجان الانتخابات، كانت العامل المشترك بين كافة الدوائر الانتخابية من الإسكندرية إلى أسوان، حيث واصل المصريون ضرب أروع الأمثال في إبراز الوعي بما تواجهه مصر من تحديات.





وأوضح أن مشهد الإقبال الكثيف للناخبين شارك فيه كافة فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار السن، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ممن سمح لهم بعض قضاة اللجان بالتصويت في ساحة لجانهم، تيسيرا عليهم بعد تعسر وصولهم إلى مقر اللجنة.



