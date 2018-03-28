ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

«دعم مصر»: شباب وسيدات وكبار سن وذوو احتياجات خاصة في اليوم الثاني للانتخابات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:00 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أ ش أ
أكد مرصد ائتلاف "دعم مصر" أن اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد توافدا كبيرا من قبل الناخبين في مختلف ربوع الوطن رغم ارتفاع درجة الحرارة في بداية اليوم.

وأضاف المرصد، في بيانه الختامي عن اليوم الثاني للانتخابات، أن طوابير الناخبين أمام لجان الانتخابات، كانت العامل المشترك بين كافة الدوائر الانتخابية من الإسكندرية إلى أسوان، حيث واصل المصريون ضرب أروع الأمثال في إبراز الوعي بما تواجهه مصر من تحديات.

وأوضح أن مشهد الإقبال الكثيف للناخبين شارك فيه كافة فئات المجتمع من الشباب والسيدات وكبار السن، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ممن سمح لهم بعض قضاة اللجان بالتصويت في ساحة لجانهم، تيسيرا عليهم بعد تعسر وصولهم إلى مقر اللجنة.

ويحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس وتستمر حتى مساء الغد، ويشرف عليها 18 ألفًا و 678 قاضيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية.

ترشيحاتنا

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من خيار البحر

بعثة المنتخب تعود إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء

خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

شاهد تعليق عمرو أديب على مشاركة الفريق شفيق في الانتخابات

مشروب يخلصك من دهون البطن المتراكمة

إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو

شاهد.. «خفة دم» نيللي مع مراسلة «mbc» بإحدى اللجان الإنتخابية

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

«تركي آل الشيخ» معلقاً على هزيمة السعودية من بلجيكا: نحن أبطال في «البلاي ستيشن»

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

الأرصاد الجوية : لا يوجد ما يمنع من ممارسة الأنشطة اليومية أو التصويت الانتخابي.. فيديو

كوبر: معسكر سويسرا إيجابي.. وحاولنا رؤية اللاعبين الجدد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«وليد العاق» أشهر مواطن مصري في انتخابات الرئاسة.. من هو؟

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

«الأرصاد»: تساقط الأمطار على 3 مناطق وانخفاض شديد في درجات الحرارة غدا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ«معتز مطر» من داخل لجنة انتخابية.. فيديو

شاهد .. إصابة قوية للاعب الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

الفيوم تشهد مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

نجم الزمالك وفيينورد السابق يفجر مفاجأة عن أكثر المستفيدين من معسكر المنتخب

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

منتخب مصر يخسر أكثر من 100 نقطة في تصنيف الفيفا بسبب وديتي البرتغال واليونان

مُراقبة أمريكية أمام لجان الانتخابات: «المواطنون سعداء بقدرتهم على التصويت بحرية»

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

فيديو

خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو
أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو
خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو
رضا عبدالعال يستبعد «شناوي» الزمالك من حراس مرمى المنتخب المتوقعين في كأس العالم.. فيديو
«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ